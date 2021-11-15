Сегодня и завтра в Башкирии будет перекрыт участок трассы М5 «Урал». Это связано с ремонтными работами, сообщили в пресс-службе Минтранса республики.
С 9 до 18 часов будет перекрыт участок трассы на 108 километре дороги Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки (около села Аксеново). Водителей призвали заблаговременно планировать маршруты движения.
Альтернативные пути объезда:
из Уфы в Белебей через Раевку – Пахарь – Анненково – Белебей;
из Белебея в Уфу через Анненково – Пахарь – Раевку;
из Уфы в Бижбуляк через Раевку – Аксеново – Иршат – Усак-Кичу – Чулкан – Бижбуляк;
из Бижбуляка в Уфу через Чулкан – Усак-Кичу – Иршат – Аксеново – Раевка.