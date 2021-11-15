В Башкирии мужчина ограбил старшего брата

По предварительным данным, накануне заявитель со своим младшим братом распивал горячительные напитки. В ходе посиделок, мужчины решили сходить за добавкой и зайти в банк, чтобы снять наличные с карты. Сняв средства, брат заявителя забрал карту и оставил у себя, но на этом не остановился. В течение нескольких дней он оплачивал свои покупки. Так как мобильной связи в деревне нет, оповещения о списании не поступали. Потерпевший заметил пропажу только через 2 дня и обратился с заявлением в полицию.

пресс-служба МВД Башкирии