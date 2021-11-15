В Уфе появился новый сквер по улице Степана Злобина

Территория уникальна тем, что она организована как зона отдыха и для пожилых, и для мам с колясками, и для детей. Эта площадка была пустырем. А теперь это красивое пространство, которое радует уфимцев красотой, актуальностью.

Венер Курбанов, председатель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ