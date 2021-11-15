В Уфе появился новый сквер по улице Степана Злобина

Накануне в Уфе прошло открытие сквера, расположенного по улице Степана Злобина. Данный объект появился в рамках реализации наказа, который был адресован депутату Госсобрания - Курултая РБ Салавату Хусаинову.
У жителей Советского района сквер имеет популярность. В нем уже проходили экологические мероприятия с посадкой кустарников и деревьев, а также различные праздники.
В текущем году на территории сквера была произведена укладка асфальтового покрытия, выполнено обустройство 556 кв. м пешеходных дорожек, смонтировано 290 бортовых камней, установлены светильники, скамейки и урны. Общественное пространство оснащено видеонаблюдением с выходом в систему «Безопасный город». Также для безопасности и удобства юных жителей района сквер благоустроен резиновым ударопоглащающим покрытием с напольными развивающими играми площадью 150 кв. м.
Фото: Мэрия Уфы.