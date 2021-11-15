В Башкирии произошло ДТП, в котором пострадали семь человек

Вчера, 14 ноября, в Белорецком районе Башкирии столкнулись автомобили Lada Granta и Chevrolet Cobalt. ДТП произошло на 187 километре автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.

Фото №1 - В Башкирии произошло ДТП, в котором пострадали семь человек

За рулем отечественной легковушки находился 38-летний мужчина, а иномаркой управлял 30-летний водитель, сообщили в ГИБДД РБ.

Водителя автомобиля Lada Granta, его 49-летнюю пассажирку, а также водителя иномарки и его пассажиров, женщин 25 и 60 лет, 20-летнего парня, 9-летнюю девочку, доставили в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Фото: ГИБДД РБ.

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