В Башкирии произошло ДТП, в котором пострадали семь человек

Водителя автомобиля Lada Granta, его 49-летнюю пассажирку, а также водителя иномарки и его пассажиров, женщин 25 и 60 лет, 20-летнего парня, 9-летнюю девочку, доставили в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.