Ревнивец из Башкирии до смерти забил знакомого за то, что он приставал к его девушке

Приревновав, мужчина позвал знакомого в зал «поговорить», но побеседовать у них не получилось: хозяин квартиры, сидя в кресле, начал насмехаться над гостем, после чего тот несколько раз ударил его по голове. После полученных повреждений потерпевший перестал подавать признаки жизни. Его оппонент, осознав произошедшее, пытался сделать ему искусственное дыхание, но было уже поздно – он скончался. Позже судмедэксперты диагностируют погибшему закрытую черепно-мозговую травму и ушибы, «приведшие к сдавливанию вещества головного мозга».