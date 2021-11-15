Ревнивец из Башкирии до смерти забил знакомого за то, что он приставал к его девушке

В Ишимбае суд вынес приговор мужчине, до смерти избившего знакомого, который приставал к его девушке. Вопиющий случай произошел 20 февраля. Подробности рассказали в пресс-службе городского суда.
В тот роковой день осужденный находился дома вместе со своей возлюбленной, и вскоре ему позвонил приятель и пригласил к себе в гости. Пара согласилась и поехала в гости. В ходе застолья девушка пошла вместе с хозяином квартиры курить на кухню, а ее молодой человек остался в комнате.
На суде горожанка рассказала, что, докурив, она принялась мыть посуду. Тогда к ней подошел потерпевший и начал к ней приставать, засунув руку в штаны. Внезапно на кухню зашел ее сожитель и увидел всю эту картину.
Приревновав, мужчина позвал знакомого в зал «поговорить», но побеседовать у них не получилось: хозяин квартиры, сидя в кресле, начал насмехаться над гостем, после чего тот несколько раз ударил его по голове. После полученных повреждений потерпевший перестал подавать признаки жизни. Его оппонент, осознав произошедшее, пытался сделать ему искусственное дыхание, но было уже поздно – он скончался. Позже судмедэксперты диагностируют погибшему закрытую черепно-мозговую травму и ушибы, «приведшие к сдавливанию вещества головного мозга».
Ревнивца судили по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Перед тем как вынести приговор судья обозначил смягчающие наказание обстоятельства: частичное признание вины, раскаяние, наличие двоих несовершеннолетних детей, гражданской супруги и аморальное поведение потерпевшего. Из отягчающих было только одно – алкогольное опьянение.
Ревнивца приговорили к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить сестре погибшего полмиллиона рублей.