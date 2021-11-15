В Уфе на улице Мубарякова устанавливают новогоднюю ель

Уфа активно готовится к празднованию Нового года. В Кировском районе города на улице Мубарякова ведутся работы по установке новогодней ели. Сейчас специалисты собирают ее основание.

Фото №1 - В Уфе на улице Мубарякова устанавливают новогоднюю ель

Ель, высота которой составляет 20 метров, станет центром праздничного убранства. Кроме того, на площади будет расположен ледовый городок с горками и скульптурами изо льда. Работы по их возведению начнутся после установки погодных условий.

В этом году в Кировском районе Уфы в качестве новогодней елки на ледовых площадках планируют устанавливать как искусственные деревья, так и живые.

Фото: Мэрия Уфы.

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