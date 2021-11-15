В Уфе на улице Мубарякова устанавливают новогоднюю ель

Уфа активно готовится к празднованию Нового года. В Кировском районе города на улице Мубарякова ведутся работы по установке новогодней ели. Сейчас специалисты собирают ее основание.

Ель, высота которой составляет 20 метров, станет центром праздничного убранства. Кроме того, на площади будет расположен ледовый городок с горками и скульптурами изо льда. Работы по их возведению начнутся после установки погодных условий.

В этом году в Кировском районе Уфы в качестве новогодней елки на ледовых площадках планируют устанавливать как искусственные деревья, так и живые.