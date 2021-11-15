На некоторых автобусных маршрутах Уфы изменится стоимость проезда

На некоторых автобусных маршрутах Уфы с 25 ноября изменится стоимость проезда.

Изменения затронут маршруты № 209 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» — Уфа-АвтоВАЗ — АБЗ»; № 211 «Поселок Тимашево — Кузнецовский затон»; № 228 «Химпром — ТСК «Пушкинский», № 229 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» — ТСК «Северный» — Химпром»; № 235 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» — ТЦ «Башкортостан» — Дема»; № 243 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» — ЖК «Цветы Башкирии»; № 249 «Асфальтобетонный завод — ТСК «Пушкинский»; № 266 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» — ТСК «8 Марта»; № 55с «Роддом № 4 — торговый комплекс «Центральный».

Проезд на маршрутах №№228 и 249 по карте "Алга" и по банковской карте составит 25 рублей, за наличный расчет - 30 рублей.

Стоимость проезда на маршрутах №№211 и 266 по карте "Алга", по банковской карте и за наличный расчет составит 30 рублей.

Стоимость проезда по карте "Алга", по банковской карте, а также за наличный расчет на маршрутах №№ 55с, 209, 229, 235, 243 составит 35 рублей.

С новыми тарифами можно ознакомиться здесь.