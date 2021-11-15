В Башкирии нашли тело пропавшего 45-летнего мужчины

Поиски 45-летнего жителя села Удельно-Дуваней Благовещенского района Башкирии окончились трагедией. Владимира Решетникова искали на протяжении двух недель - мужчина пропал при загадочных обстоятельствах первого ноября.
В поисках Владимира Решетникова принимали участие волонтеры ПСО "Лиза Алерт". Поисковики сделали все возможное, чтобы найти сельчанина.
Вчера, 14 ноября, сообщили об окончании поисков. К сожалению, мужчину нашли мертвым.
Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким Владимира Решетникова