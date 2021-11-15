В Башкирии появилась электричка в стиле волшебного мира Гарри Поттера

Для любителей и поклонников культовой серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере в Башкирии появился уголок волшебства.

В республике появилась электричка в стиле волшебного мира. Необычный маршрут движется по пути «Стерлитамак-Белое Озеро-Стерлитамак» около двух часов. Билеты на первый экскурсионный поезд с героями сказочного мира разлетелись очень быстро.

Пассажиров электрички сопровождали 10 персонажей из вселенной Гарри Поттера. Среди них и сам «мальчик, который выжил», его верные друзья и даже злейшие враги. Следующие необычные поездки «в Хогвартс» запланированы на 21 и 28 ноября.