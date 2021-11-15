Жена Радика Юльякшина показала себя после пластической операции

Супруга известного певца из Башкирии Радика Юльякшина показала свой нос после ринопластики. Девушка приняла решение сделать операцию в конце прошлого месяца.

Фото №1 - Жена Радика Юльякшина показала себя после пластической операции

В своем аккаунте в Instagram Инзиля показала, как избавляется от повязки, которую она носила на носу больше двух недель. Для сравнения девушка продемонстрировала свое лицо до и после ринопластики.

Напомним, ранее жена Элвина Грея призналась, что ей не нравилась ее форма носа, и она давно мечтала ринопластике. Певец поддержал Инзилю в этом решении.

Фото: @_izi__official.

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