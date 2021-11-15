Радий Хабиров: «Рост заболеваемости коронавирусом остановился»

Сегодня, 15 ноября, в правительстве Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе в рамках оперативного совещания.

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В результате большой кампании по вакцинации населения от коронавируса ситуация в республике стала стабильной. Об этом сообщил Глава региона. Радий Хабиров отметил, что эпидемиологическая ситуация стала ровнее по трём очевидным показателям: суточная заболеваемость, смертность и количество открытых ковид-коек.

Мы должны идти к цифре 80%. Прошлая неделя в плане вакцинации были неплохой. На данный момент по трём объективным показателям у нас стабильно. Совершенно очевидно, что рост заболеваемости остановился. Кое-где заболеваемость даже падает. Второй факт – смертность от ковида уменьшилась. Это самый главный показатель. Третий факт – снижается нагрузка на коечный фонд.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

По словам министерства здравоохранения Башкирии Максима Забелина, к работе в штатном режиме возвращаются такие больницы, как РКБ им. Куватова, Больница скорой помощи, Госпиталь ветеранов войн, Больница №5, инфекционный госпиталь при ЦРБ в Баймаке, Дюртюлях, а также при ГКБ в Стерлитамаке. Также в больницах вернется плановая диспансеризация населения.

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