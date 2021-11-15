Радий Хабиров: «Рост заболеваемости коронавирусом остановился»

Мы должны идти к цифре 80%. Прошлая неделя в плане вакцинации были неплохой. На данный момент по трём объективным показателям у нас стабильно. Совершенно очевидно, что рост заболеваемости остановился. Кое-где заболеваемость даже падает. Второй факт – смертность от ковида уменьшилась. Это самый главный показатель. Третий факт – снижается нагрузка на коечный фонд.

Радий Хабиров, Глава Башкирии