Стало известно, когда Башкирию украсят к новогодним праздникам

И.о. министра ЖКХ Алан Марзаев сообщил, что уже к 1 декабря республику украсит праздничное убранство. Новогодние ёлки, ледяные скульптуры и городки появятся во всех населенных пунктах. При этом в прошлом году некоторые муниципалитеты отказались от новогодних городков из-за напряженной эпидемиологической ситуации, что вызвало шквал критики. В этом году власти республики рекомендуют не отказываться от создания праздничной атмосферы.