Что читать с детьми: советы для родителей

Выбор литературы для ребёнка - это очень ответственно, поэтому стоит отнестись к этому делу серьёзно. Ни для кого не секрет, что дети очень быстро запоминают новую информацию, ведь в юном возрасте память работает на все 100%. Важно предлагать ребенку те произведения, которые станут для него не только интересными, но и полезными, даже если они относятся к художественной литературе.

Мы составили небольшой список книг для детей, в котором каждый родитель найдет будущую любимую книгу своего ребёнка.

“Алиса в стране чудес” Льюис Кэрролл

Сказка детям, которую хочется перечитывать снова и снова. Это история про маленькую девочку Алису, которая попадает в неизведанный и незнакомый для неё мир. В этом мире живут необычные существа, происходят странные и неожиданные ситуации, но это всё очень захватывает и увлекает, не только главную героиню, но и юных читателей.

“Маленький Принц” Антуан де Сент-Экзюпери

Самая переводимая детская книга, где описываются приключения маленького мальчика, который путешествует по Вселенной, встречает взрослых людей, ищет ответы на серьёзные вопросы и заботится о своей прекрасной розе. Книга учит наилучшим человеческим качествам, о которых взрослые иногда забывают.

“Книга джунглей” Редьярд Киплинг

В этом сборнике рассказывается про жизнь в дикой природе. Основная сюжетная линия - это история мальчика, который воспитывается животными. Но также автор описывает нам ситуации, которые происходят в дикой природе, звери и люди в этой книге - близкие друзья, они понимают друг друга, поддерживают и проходят вместе огромное количество интересных жизненных ситуаций.

“Малыш и карлсон” Астрид Линдгрен

Детская книга одной из лучших писательниц прошлого века, которая создала далеко не одну историю для юных читателей. История о необычной дружбе Карлсона, который живёт на крыше, и маленького мальчика даёт нам понять, что у дружбы нет никаких преград, ведь её основная составляющая - это поддержка, взаимопомощь и искренность.

“Гарри Поттер” Джоан Роулинг