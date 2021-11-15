Что читать с детьми: советы для родителей

Выбор литературы для ребёнка - это очень ответственно, поэтому стоит отнестись к этому делу серьёзно. Ни для кого не секрет, что дети очень быстро запоминают новую информацию, ведь в юном возрасте память работает на все 100%. Важно предлагать ребенку те произведения, которые станут для него не только интересными, но и полезными, даже если они относятся к художественной литературе.
Мы составили небольшой список книг для детей, в котором каждый родитель найдет будущую любимую книгу своего ребёнка.
Сказка детям, которую хочется перечитывать снова и снова. Это история про маленькую девочку Алису, которая попадает в неизведанный и незнакомый для неё мир. В этом мире живут необычные существа, происходят странные и неожиданные ситуации, но это всё очень захватывает и увлекает, не только главную героиню, но и юных читателей.
Самая переводимая детская книга, где описываются приключения маленького мальчика, который путешествует по Вселенной, встречает взрослых людей, ищет ответы на серьёзные вопросы и заботится о своей прекрасной розе. Книга учит наилучшим человеческим качествам, о которых взрослые иногда забывают.
В этом сборнике рассказывается про жизнь в дикой природе. Основная сюжетная линия - это история мальчика, который воспитывается животными. Но также автор описывает нам ситуации, которые происходят в дикой природе, звери и люди в этой книге - близкие друзья, они понимают друг друга, поддерживают и проходят вместе огромное количество интересных жизненных ситуаций.
Детская книга одной из лучших писательниц прошлого века, которая создала далеко не одну историю для юных читателей. История о необычной дружбе Карлсона, который живёт на крыше, и маленького мальчика даёт нам понять, что у дружбы нет никаких преград, ведь её основная составляющая - это поддержка, взаимопомощь и искренность.
Серия книг, которая уже десять лет на слуху у каждого подростка. Главный герой - мальчик по имени Гарри - имеет магические способности с самого детства и даже не подозревает об этом, но ему выпадает шанс развивать свой потенциал в специальной школе, которая создана для обучения юных магов. Разные истории, происходящие с Поттером и его друзьями, будто бы дают нам ощущение присутствия в Хогвартсе, во время прочтения этой книги можно почувствовать себя настоящим волшебником и запомнить пару заклинаний.