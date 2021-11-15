В Башкирии разыскивают мужчину, который надругался над ребёнком

Полиция Башкирии просит помощи в поисках особо опасного преступника. 44-летнего уроженца ХМАО Алексея Злобина обвинили в сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетнего.
Известно, что преступление было совершено ещё в 2017 году. Сейчас за информацию о местонахождении предполагаемого преступника объявлено вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.
Приметы: мужчина, на вид 40-45 лет, рост 170-175 см, славянской внешности, плотного телосложения, лицо овальное, волосы короткие, светлые.
Особые приметы: на правой щеке крупная родинка, может носить бороду, на левом предплечье татуировка в виде паука с паутиной.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о преступнике, просят позвонить по телефонам: 8 347 279 39 02 - дежурная часть МВД по РБ, 8 347 279-33-87 - Управление уголовного розыска МВД по РБ.
Фото: МВД по РБ.