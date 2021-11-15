Житель Башкирии провалился в ледяной водоём

Сегодня, 15 ноября, рано утром помощь спасателей понадобилась мужчине, который провалился под лёд. Инцидент произошёл в деревне Аргамак Дюртюлинского района.
Как рассказали сотрудники Госкомитета РБ по ЧС, мужчина решил сократить путь и добраться до пункта назначения по льду пруда. Однако свежее покрытие не выдержало веса человека и сломалось. Мужчина оказался в ледяной воде.
Тонущего сельчанина заметила женщина, которая проходила мимо. Именно она вызвала спасателей, которые и помогли мужчине. Они вытащили пострадавшего из холодной воды и согрели.
Спасатели предупреждают, что лёд на водоёмах всё ещё очень тонкий. Выход на него крайне опасен.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.