В Башкирии подорожали яйца и овощи

Специалисты Башстата озвучили итоги мониторинга цен на продукты в регионе за октябрь.

Оказалось, больше всего подорожали яйца (25,2%). Приобрести десяток яиц в среднем можно за 71,71 рубль.

Также значительно выросли в цене картофель, огурцы, помидоры, свёкла, бананы и апельсины, сахар, молоко, кисломолочные продукты, творог, хлеб.