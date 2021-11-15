В Башкирии подорожали яйца и овощи

Специалисты Башстата озвучили итоги мониторинга цен на продукты в регионе за октябрь.
Оказалось, больше всего подорожали яйца (25,2%). Приобрести десяток яиц в среднем можно за 71,71 рубль.
Также значительно выросли в цене картофель, огурцы, помидоры, свёкла, бананы и апельсины, сахар, молоко, кисломолочные продукты, творог, хлеб.
А дешевле стали капуста, морковь, лук, лимон, полукопченая колбаса, рыба, мёд, шоколадные конфеты, шоколад, чай и какао. В среднем цены на эти продукты понизились на 0,4-4,5%.