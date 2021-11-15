Радий Хабиров возложил цветы к памятнику генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова

Глава Башкортостана почтил память генерал-лейтенанта полиции, видного государственного деятеля Артура Ахметханова. В этот день ему исполнилось бы 59 лет.

В последний год своей жизни, в 2018-м, он исполнял обязанности вице-премьера правительства. При этом начинал свою карьеру с должности оперуполномоченного, успев побывать также начальником республиканского ГИБДД и не только. Из-за тяжелой болезни генерал преждевременно скончался.