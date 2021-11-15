В Башкирии рассказали об антиковидных правилах в школах

Школьники Башкортостана после затянувшихся каникул вновь сели за парты. Из-за эпидемиологической обстановки выходные для детей продлили еще на неделю. Профилактические мероприятия в образовательных учреждениях продолжаются.

На входе детей встречают антиковидные инспекторы и дежурные учителя. Они измеряют температуру и обрабатывают руки школьников антисептиком. В коридорах работают рециркуляторы. Что касается масок, то для учителей они обязательны, дети носят их по желанию. Пелагоги отмечают, что темы уроков, выпавшие на незапланированные выходные,  в любом случае будут включены в программу обучения.

Образовательный процесс мы организуем таким образом, что те темы, которые должны были пройти в каникулы, мы организуем их изучение по специальному плану.

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