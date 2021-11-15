Эксперты Башкирии рассказали о лечении больных с коронавирусом

Представители министерства здравоохранения Башкирии рассказали о схеме лечения больных с коронавирусом. Каждый пациент начинает путь выздоровления с обильного питья.

Обильное питье, причем щелочное питье, является первой базовой терапией новой коронавирусной инфекции, потому что вирус выходит с потом, мочой и так далее.

Также замминистра отметила, что любое лекарство необходимо принимать в строгой дозировке. А лучшая защита от тяжелого течения заболевания коронавирусом – вакцинация. В республике прививку получили уже 60% от тех, кто должен пройти вакцинацию.