Эксперты Башкирии рассказали о лечении больных с коронавирусом

Представители министерства здравоохранения Башкирии рассказали о схеме лечения больных с коронавирусом. Каждый пациент начинает путь выздоровления с обильного питья.

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Оказывается, таким образом увеличивается объём циркулирующей крови. А это позволяет снизить интоксикацию организма.

Обильное питье, причем щелочное питье, является первой базовой терапией новой коронавирусной инфекции, потому что вирус выходит с потом, мочой и так далее. 

Ирина Кононова,  замминистра здравоохранения РБ

Также замминистра отметила, что любое лекарство необходимо принимать в строгой дозировке. А лучшая защита от тяжелого течения заболевания коронавирусом – вакцинация. В республике прививку получили уже 60% от тех, кто должен пройти вакцинацию.

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