Эксперты Башкирии рассказали о лечении больных с коронавирусом

Представители министерства здравоохранения Башкирии рассказали о схеме лечения больных с коронавирусом. Каждый пациент начинает путь выздоровления с обильного питья.
Оказывается, таким образом увеличивается объём циркулирующей крови. А это позволяет снизить интоксикацию организма.
Также замминистра отметила, что любое лекарство необходимо принимать в строгой дозировке. А лучшая защита от тяжелого течения заболевания коронавирусом – вакцинация. В республике прививку получили уже 60% от тех, кто должен пройти вакцинацию.