В России рассмотрят законопроекты о повсеместном введении системы QR-кодов

15 ноября совет оперативно рассмотрит проекты правительства, которые обяжут граждан России предъявлять QR-код о прохождении вакцинации во всех общественных местах. В том числе, и в транспорте.

Напомним, сейчас в России идёт активная борьба с коронавирусной инфекцией путём вакцинации населения. Во многих регионах страны введена система QR-кодов. В Башкирии, в частности, сертификат о вакцинации требуется при посещении торговых центров, кино, театров, спортивных площадок и некоторых ресторанов.