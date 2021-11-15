Владимир Путин обязал не допускать необоснованного завышения цен при строительстве дорог

15 ноября Президент России провёл встречу с руководителем «Росавтодора» Вячеславом Петушенко.
В ходе беседы с директором предприятия Владимир Путин отметил, что необходимо минимизировать расходы при строительстве дорог, а также нельзя допускать необоснованного завышения цен, несмотря на то, что в мире растет инфляция.
Во время пандемии коронавируса предприятие «Росавтодор» ломает сложившиеся стереотипы при строительстве дорог, ищет новые пути решения старых вопросов, а также стремится к оптимизации работы.