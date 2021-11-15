Владимир Путин обязал не допускать необоснованного завышения цен при строительстве дорог

Мы видим: инфляционные процессы, мировая инфляция растет, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но все-таки нужно делать все для того, чтобы минимизировать эти расходы, и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения.

Владимир Путин, Президент России