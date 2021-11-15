В Башкирии многодетная семья погорельцев нуждается в помощи

Остались без крыши над головой. Многодетная семья Тагировых из села Сарт-Лобово Иглинского района после пожара лишилась единственного жилья. Теперь матери, в одиночку воспитывающей троих детей, приходится ютиться в чужом доме. Вместе с ней еще родители.
Не то чтобы отдельной комнаты, даже письменного стола нет. Домашнее задание приходится делать прямо на коленках. В таких условиях 12-летняя Алина, ее двое младших братьев и мама живут с августа.
Вещи, техника, деньги и даже документы. Всё сгорело дотла.
Несчастье в семье Альмиры Тагировой произошло 16 августа. Многодетная мама, воспитывающая в одиночку троих детей, проживала в этом доме с родителями. После пожара все они остались без крыши над головой. С временным жильем помогли родственники.
Уже в начале осени семья расчистила после пожара участок и стала возводить стены нового дома. Активно помогали соседи, приезжали даже из соседних деревень, говорит Загид Тагиров. Но подвести дом под крышу до холодов не успели. Точнее, не хватило денег.
Альмира Тагирова работает в местном магазине продавцом. На одну зарплату достроить дом тяжело, говорит женщина. Она обратилась за помощью в администрацию Иглинского района. Там пообещали решить вопрос со стройматериалами. Помочь многодетной семье Тагировых может любой желающий. Номер мобильного телефона Альмиры: 8-(965)-930-97-45.