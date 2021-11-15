В Башкирии многодетная семья погорельцев нуждается в помощи

Остались без крыши над головой. Многодетная семья Тагировых из села Сарт-Лобово Иглинского района после пожара лишилась единственного жилья. Теперь матери, в одиночку воспитывающей троих детей, приходится ютиться в чужом доме. Вместе с ней еще родители.

Не то чтобы отдельной комнаты, даже письменного стола нет. Домашнее задание приходится делать прямо на коленках. В таких условиях 12-летняя Алина, ее двое младших братьев и мама живут с августа.

Случилось моментально вообще, за какие-то минуты загорелось, сначала сарай, потом баня, потом с бани на дом. Когда пожарных вызвали и они приехали, половина дома уже сгорело.

Альмира Тагирова, жительница с. Сарт-Лобово

Вещи, техника, деньги и даже документы. Всё сгорело дотла.

Несчастье в семье Альмиры Тагировой произошло 16 августа. Многодетная мама, воспитывающая в одиночку троих детей, проживала в этом доме с родителями. После пожара все они остались без крыши над головой. С временным жильем помогли родственники.

Нас пустили сюда, живем пока временно. Там начали строится как бы, но опять не хватает материала, чтобы достроиться.

Ольга Тагирова, мама Альмиры Тагировой

Уже в начале осени семья расчистила после пожара участок и стала возводить стены нового дома. Активно помогали соседи, приезжали даже из соседних деревень, говорит Загид Тагиров. Но подвести дом под крышу до холодов не успели. Точнее, не хватило денег.

Фото №1 - В Башкирии многодетная семья погорельцев нуждается в помощи
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Крышу перекрыть бы, окна есть, двери тоже есть, братишка привезет. Главное еще перекрыть крышу, еще пять венцов поднять бы, но у меня материала не хватает. Брус бы и профнастил, а доски есть на обрешетки.

Загид Тагиров , отец Альмиры Тагировой

Альмира Тагирова работает в местном магазине продавцом. На одну зарплату достроить дом тяжело, говорит женщина. Она обратилась за помощью в администрацию Иглинского района. Там пообещали решить вопрос со стройматериалами. Помочь многодетной семье Тагировых может любой желающий. Номер мобильного телефона Альмиры: 8-(965)-930-97-45.

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