В Башкирии многодетная семья погорельцев нуждается в помощи

Остались без крыши над головой. Многодетная семья Тагировых из села Сарт-Лобово Иглинского района после пожара лишилась единственного жилья. Теперь матери, в одиночку воспитывающей троих детей, приходится ютиться в чужом доме. Вместе с ней еще родители.

Не то чтобы отдельной комнаты, даже письменного стола нет. Домашнее задание приходится делать прямо на коленках. В таких условиях 12-летняя Алина, ее двое младших братьев и мама живут с августа.

Случилось моментально вообще, за какие-то минуты загорелось, сначала сарай, потом баня, потом с бани на дом. Когда пожарных вызвали и они приехали, половина дома уже сгорело. Альмира Тагирова, жительница с. Сарт-Лобово

Вещи, техника, деньги и даже документы. Всё сгорело дотла.

Несчастье в семье Альмиры Тагировой произошло 16 августа. Многодетная мама, воспитывающая в одиночку троих детей, проживала в этом доме с родителями. После пожара все они остались без крыши над головой. С временным жильем помогли родственники.

Нас пустили сюда, живем пока временно. Там начали строится как бы, но опять не хватает материала, чтобы достроиться. Ольга Тагирова, мама Альмиры Тагировой

Уже в начале осени семья расчистила после пожара участок и стала возводить стены нового дома. Активно помогали соседи, приезжали даже из соседних деревень, говорит Загид Тагиров. Но подвести дом под крышу до холодов не успели. Точнее, не хватило денег.

Крышу перекрыть бы, окна есть, двери тоже есть, братишка привезет. Главное еще перекрыть крышу, еще пять венцов поднять бы, но у меня материала не хватает. Брус бы и профнастил, а доски есть на обрешетки. Загид Тагиров , отец Альмиры Тагировой