Жителей Башкирии предупредили о «температурных качелях»

Синоптики Башкирии рассказали о погоде в республике на ближайшие дни. По словам специалистов, регион ждут «температурные качели».

Во вторник, 16 ноября, погода в Башкирии будет морозной. Существенных осадков не ожидается. Температура ночью опустится до -13, -18°С, при прояснениях до -23°С, днем до -6, -11°С.

А вот в середине недели ожидается мокрый снег, гололед, снежный накат и заносы. Температура воздуха немного поднимется и днём даже достигнет плюсовых показателей (ночью -6, -11°С, днем +1, -4°С).