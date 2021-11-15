Жители Башкирии жестоко убил отца и инсценировал его поиски

Следственный комитет Башкирии расследует страшное преступление, которое произошло в Балтачевском районе. 45-летнего жителя селя Сейтяково обвинили в убийстве родного отца.

9 июня этого года сельчанин обратился в полицию с заявлением о пропаже 80-летнего отца. Он сообщил, что родственник уехал на велосипеде из дома ещё 30 мая, но обратно так и не вернулся.

Сотрудники правоохранительных органов исследовали территорию населенного пункта, ближайшие окрестности, опросили соседей, родственников и другие жителей села и выяснили, что последний раз пропавшего видели в его собственном доме. Также очевидцы сообщили, что мужчина часто ссорился со своим сыном. После допроса сожительницы обвиняемого, она призналась, что её возлюбленный убил отца. При предъявлении неоспоримых доказательств мужчина сознался в содеянном.

По версии следствия, 30 мая во время очередной ссоры сельчанин избил своего отца кулаками, а после ударил кирпичом по голове. От полученных травм несчастный скончался. Через несколько дней мужчина загрузил тело отца в автомобиль, вывез в лес и закопал. Вскоре о пенсионере начал спрашивать его товарищ, и тогда мужчина соврал, что его отец пропал. А для убедительности он даже обратился в полицию.

Расследование произошедшего продолжается.