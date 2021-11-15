Школьница из Уфы завоевала Гран-при на Международном конкурсе красоты

Я очень счастлива! Для меня было большой честью представлять Республику Башкортостан на таком масштабном конкурсе. И я рада, что оправдала ожидания. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто меня поддерживал, а особенно – моей семье, которая верила в меня как никто другой. Также хочу поблагодарить организаторов конкурса. Получилось грандиозное шоу, которое доставило всем истинное наслаждение.

Регина Хужина