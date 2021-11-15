Школьница из Уфы завоевала Гран-при на Международном конкурсе красоты

Регина Хужина, 9-летняя школьница из Башкирии, завоевала звание «Мини мисс» на Международном конкурсе красоты «Miss & Mister Effulgence». Сам конкурс проходил в Москве с 11 по 13 ноября.
Регина учится в гимназии №158 имени Мустая Карима, а также занимается танцами в детской группе Ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова. К масштабному конкурсу девочку готовили специалисты Студии развития культуры и творчества «Театр-дефиле «Хомай».
Для Регины Гран-при — не первая победа. В мае этого года девочка стала победительницей в конкурсе «Башкортостан гузэле» в детской номинации.
Регина поблагодарила всех, кто поддерживал её, а особенную благодарность выразила своей семье.