Школьница из Уфы завоевала Гран-при на Международном конкурсе красоты

Регина Хужина, 9-летняя школьница из Башкирии, завоевала звание «Мини мисс» на Международном конкурсе красоты «Miss & Mister Effulgence». Сам конкурс проходил в Москве с 11 по 13 ноября.

Фото №1 - Школьница из Уфы завоевала Гран-при на Международном конкурсе красоты

Регина учится в гимназии №158 имени Мустая Карима, а также занимается танцами в детской группе Ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова. К масштабному конкурсу девочку готовили специалисты Студии развития культуры и творчества «Театр-дефиле «Хомай».

Для Регины Гран-при — не первая победа. В мае этого года девочка стала победительницей в конкурсе «Башкортостан гузэле» в детской номинации.

Регина поблагодарила всех, кто поддерживал её, а особенную благодарность выразила своей семье.

Я очень счастлива! Для меня было большой честью представлять Республику Башкортостан на таком масштабном конкурсе. И я рада, что оправдала ожидания. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто меня поддерживал, а особенно – моей семье, которая верила в меня как никто другой. Также хочу поблагодарить организаторов конкурса. Получилось грандиозное шоу, которое доставило всем истинное наслаждение.

Регина Хужина 
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