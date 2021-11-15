Вакцинация и перепись населения: главные темы оперативки с Радием Хабировым

73% жителей Башкортостана, которые подлежат вакцинации, сделали прививку от коронавируса. Об этом заявили на оперативном совещании в правительстве республики, которое провел Радий Хабиров. Высокие темпы кампании позволили добиться трех важных показателей – остановки роста заболеваемости, снижения смертности и уменьшения нагрузки на коечный фонд. В республике принято решение возобновить диспансеризацию. Какие еще результаты достигнуты?

Вакцинация от коронавируса дает результат. Глава Башкортостана сообщил, что благодаря ей удалось добиться остановки роста заболеваемости, снизить смертность и уменьшить нагрузку на врачей. Возобновляется диспансеризация взрослого населения, свободный коечный фонд – 27%. Но останавливаться рано. Как сказал Радий Хабиров, вакцинация остается ключевым вопросом.

Мы начали уделять внимание предприятиям. На прошлой неделе состоялось решение главного санитарного врача республики об обязательной вакцинации работающих в отраслях промышленности, сельском хозяйстве. Поэтому на первый план сейчас становится вакцинация, снижать объемы мы не имеем права. Если люди нас услышат и доверяться больше, мы можем достигнуть 80%, и это уже другая история. Это то, что мы называем коллективным иммунитетом. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Окончание Всероссийской переписи населения в Башкортостане также обсудили на совещании. Радий Хабиров отметил, что по предварительной информации кампанией удалось охватить более 4,1 млн человек. Цифровые технологии очень ускорили и упростили работу

Мы зафиксировали большое количество людей, так называемых северных пенсионеров, которые вернулись в республику, проживают в собственных домах, квартирах, но регистрация у них сохраняется по прежнему месту жительства. Акрам Ганиев, руководитель Башкортостанстата

Благодаря вот этой дотошной переписи, что говорили про северян, про студентов, что вы мне рассказывали то, что заходили по дворам, мы перевалили за 4100. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Министр культуры республики Амина Шафикова рассказала, как удалось добиться проведения в 2024 году в Башкортостане I Всемирной детской фольклориады. Такое решение приняли на 50-й Генеральной ассамблее Международного совета организаций фольклорных фестивалей и народного искусства (CIOFF). Предварительно планируется, что в Фольклориаде примут участие дети в возрасте до 14 лет. Церемония открытия состоится 1 июня, в Международный день защиты детей.

Буквально на прошлой неделе в Будапеште на 50 Генеральной ассамблее CIOFF, когда рассматривался вопрос проведения Детской фольклориады. Конечно, учитывалось то, на каком уровне мы провели VI Всемирную фольклориаду. В основном говорилось о том, что у нас есть ресурсы человеческие, большой опыт, организации и проведения таких мероприятий. Есть желание у CIOFF провести детскую фольклориаду на высоком уровне, как это было на VI Всемирной фольклориаде. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан

Всех поздравляю. Безусловно, мы сделали первый шаг к проведению Детской фольклориады. Теперь мы будем обращаться к президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, потому что здесь необходимо его решение. Это замечательное мероприятие, которое попадает на празднование 450-летнего юбилея Уфы, покажет, что Россия открыта к дружбе и взаимодействию, что человеческие ценности для нас – самое главное. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан