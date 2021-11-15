У недропользователей Баймакского района могут отозвать лицензии

В Баймакском районе компания «Графское» может лишиться лицензии на золотодобычу. Этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании Межведомственной комиссии по недропользованию.

Об этом стало известно в ходе посещения вице-премьером правительства Азатом Бадрановым деревни Кусеево, рядом с которой и ведется промысловая работа. Полгода назад власти взяли на контроль деятельность золотодобывающих предприятий «Таналык» и «Графское». Их владельцы обещали провести рекультивацию земель. Однако свои обязательства они до конца не выполнили. Более того, по словам населения, были изменены русла двух рек, из-за чего пастбища для скотины страдают от засухи, а в отвалах периодически тонет скот.

Мы стоим на земле, которая имеет статус сельхозназначения, ее не перевели в земли промышленного назначения, т.е. юридическая заминка тут в следующем: помимо того, что они получили лицензию на эту территорию, они должны ее соответствующим образом перевести. Но как мы видим, они работы здесь начали, хотя не имели на это права. На Межведомственной комиссии будем ставить вопрос об отзыве лицензии у данного недропользователя. Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Чиновники также пообщались с жителями сел 1-е Туркменово и Басаево. Здесь также был определенный резонанс в связи с деятельностью золотодобывающей компании ООО «Весна».

Впрочем, данное предприятие адекватно реагирует на запросы местного населения. Ну а чтобы избежать проблем с нехваткой пастбищ, власти порекомендовали населению юридически оформлять сенокосные угодья, чтобы в дальнейшем недропользователи не могли покушаться на эти земли.