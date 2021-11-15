У недропользователей Баймакского района могут отозвать лицензии

В Баймакском районе компания «Графское» может лишиться лицензии на золотодобычу. Этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании Межведомственной комиссии по недропользованию.
Об этом стало известно в ходе посещения вице-премьером правительства Азатом Бадрановым деревни Кусеево, рядом с которой и ведется промысловая работа. Полгода назад власти взяли на контроль деятельность золотодобывающих предприятий «Таналык» и «Графское». Их владельцы обещали провести рекультивацию земель. Однако свои обязательства они до конца не выполнили. Более того, по словам населения, были изменены русла двух рек, из-за чего пастбища для скотины страдают от засухи, а в отвалах периодически тонет скот.
Чиновники также пообщались с жителями сел 1-е Туркменово и Басаево. Здесь также был определенный резонанс в связи с деятельностью золотодобывающей компании ООО «Весна».
Впрочем, данное предприятие адекватно реагирует на запросы местного населения. Ну а чтобы избежать проблем с нехваткой пастбищ, власти порекомендовали населению юридически оформлять сенокосные угодья, чтобы в дальнейшем недропользователи не могли покушаться на эти земли.
Добавим, что активно наводить порядок в сфере недропользования начал Радий Хабиров. Глава республики неоднократно заявлял, что работать будут только те компании, которые соблюдают законодательство, честны с жителями и готовы участвовать в социально-экономическом развитии территории.