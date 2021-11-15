Радий Хабиров провел встречу с депутатами Госдумы от Башкортостана

Приносить пользу Башкортостану. Такую задачу перед
депутатами нового VIII
созыва Госдумы, избранным от республики, поставил глава региона Радий Хабиров.
Он провел встречу в ЦУРе и обсудил совместную работу на ближайшие пять лет.
У парламентариев от Башкортостана отличительная черта
– их называют «башкиры с папочкой». Вне зависимости от партийной принадлежности,
они лоббируют интересы жителей Башкортостана. Радий Хабиров заявил, что также
важна задача для депутатского корпуса – держать политический каркас
страны. Сенаторы и депутаты несут
ответственность за общественно-политическую стабильность в стране, за ее
социально-экономическое развитие.
Каждый
из вас может сделать очень многое для республики. Каждый из вас работает в
комитете, и каждый может принимать участие. Можете какие-то проекты привести,
даже добрые слова, сказанные в адрес республики с парламентской трибуны, что в
Башкортостане вот таким образом идет, это нам на пользу идет, продвигает нашу республику. Здесь нет ни одной политической партии, которая
была бы против страны. И КПРФ, и ЛДПР всегда за страну.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
От Башкортостана избрана одна из самых крупных групп
по численности. Республику представляют 14 депутатов, которые приняли решение
сформировать башфракцию. У депутатов большой жизненный и профессиональный опыт.
Радий Хабиров призвал их активнее встречаться со своими
избирателями, чаще с ними общаться, быть в курсе их насущных проблем.
Настроение,
конечно, отличное, потому что вся работа, которая велась все эти годы,
продолжается. Начиная ту или иную программу, она не заканчивается
вот этим годом, она продолжается. Программа, которую я веду, это,
конечно, строительство спортивных объектов. И уже хорошие новости, над которыми
я работала два года, привлекая федеральный бюджет на строительство Международного спортивного центра борьбы.Рима Баталова, депутат Государственной думы России
Хорошо, что такие встречи стали традицией. И в 2019 году, и в 2020 году глава
всех собирал и ставил задачи. Наверное, основная задача – это наполнение бюджета и
решение тех вопросов, которые являются определяющими сегодня. Первый и один из
основных – это 450-летие Уфы.Павел Качкаев, депутат Государственной Думы России
У
нас у каждого есть свое направление и свой блок вопросов. Распределение
этих вопросов связано с нашей экспертностью, какую отрасль мы представляем. И с
нашим профильным комитетом, с которым мы будем в Госдуме работать. Хочу
сказать, что общаясь с коллегами из других регионов страны, для республики это
достаточно уникальная история. Не все субъекты такую работу выстраивают, чтобы в единой связке законодательные, исполнительные органы власти совместно вели
одну задачу, поставленную главой субъекта.Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы России