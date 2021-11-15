Радий Хабиров провел встречу с депутатами Госдумы от Башкортостана

Каждый из вас может сделать очень многое для республики. Каждый из вас работает в комитете, и каждый может принимать участие. Можете какие-то проекты привести, даже добрые слова, сказанные в адрес республики с парламентской трибуны, что в Башкортостане вот таким образом идет, это нам на пользу идет, продвигает нашу республику. Здесь нет ни одной политической партии, которая была бы против страны. И КПРФ, и ЛДПР всегда за страну.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан