В Башкирии стартовал пилотный проект по упрощенному оформлению детских пособий

Получить сразу пять пособий по одной заявке. В Башкортостане в рамках реализации «дорожной карты» по внедрению Национальной социальной инициативы запущен пилотный проект по назначению детских пособий по унифицированной форме заявления. Пока это так называемая демо-версия, поэтому реализуется на выбранных территориях.

Вместо трех бланков теперь один. Многодетная семья Булатовых получает пособия. Для каждого прежде собирали несколько пакетов документов. На это уходило около недели. Теперь достаточно одной заявки в Центр социальной поддержки населения. Сразу после – за детьми в школу и в детский сад.

По одной заявке жители этих населённых пунктов могут получить сразу пять пособий из списка (все ежемесячные): выплата на ребенка или отдельным категориям многодетных семей; детское пособие до достижения детьми трех лет семьям, в которых одновременно родились двое и более детей; специальная социальная финансовая поддержка семьям студентов и аспирантов, имеющих детей; денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным малоимущим семьям.