В одном из городов Башкирии временно закрыли понтонный мост через реку

В зимнее время проезд будет осуществляться по ледовым переправам, которых на территории республики четыре: на реке Белая в районе города Бирск и в с. Староянзигитово Краснокамского района, на реке Кама у поселка Николо-Березовка Краснокамского района и на реке Уфа в селе Караидель Караидельского района.