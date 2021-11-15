В одном из городов Башкирии временно закрыли понтонный мост через реку

В Бирске временно закрыли понтонный мост через реку Белую. Об этом сообщили в пресс-службе ГКЧС республики.
Понтонные мосты закрывают каждый год из-за понижения температуры воздуха при минусовой отметке. В ведомстве рекомендуют выбрать объездные маршруты заблаговременно. К примеру, можно проехать через мост "Благовещенский" и автодорогу Дюртюли - Бураево.
В зимнее время проезд будет осуществляться по ледовым переправам, которых на территории республики четыре: на реке Белая в районе города Бирск и в с. Староянзигитово Краснокамского района, на реке Кама у поселка Николо-Березовка Краснокамского района и на реке Уфа в селе Караидель Караидельского района.
Фото: ГКЧС РБ.