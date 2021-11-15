В Башкирии школьники вернулись к очному обучению

Школьники Башкортостана после затянувшихся каникул вновь сели за парты. Из-за эпидемиологической обстановки выходные для детей были продлены на неделю. Профилактические мероприятия по нераспространению COVID-19 в стенах образовательных учреждений продолжаются.

Дети уже на автомате протягивают руки к термометрам. К этой процедуре на входе в школу они давно привыкли. Роль ковидного инспектора в 16-й столичной гимназии исполняет воспитатель начальных классов. Если у ребенка высокая температура, его отправляют в специальный изолятор.

С утра такого не было. В прошлом году у одного ребенка была температура 37. Отвели его в медкабинет. Еще раз измерили температуру. Позвонили родителям. Они приехали, забрали ребенка. Ирина Зуева, антиковидный инспектор гимназии №16

Для доступа детей в образовательное учреждение без скопления большого количества школьников открыты сразу восемь входов. Кроме инспектора на пороге самых маленьких встречают классные руководители, всегда на посту находятся дежурные учителя.

У нас есть график, по которому они работают. Каждый учитель бывает дежурным один раз в неделю. Его задача – встречать детей, контролировать потоки и провожать на рабочие места. На каждом входе как минимум двое: один термометрию проводит, другой измеряет температуру. Марина Камалова, директор гимназии №16

Каникулы у школьников стартовали 29 октября и продлились две недели вместо положенной одной. Затянувшиеся выходные – еще одна мера профилактики по нераспространению COVID-19. В классах действует красная полоса, за черту которой учителя не выходят. В школе № 110 ввели ступенчатый режим. Первую смену, к примеру, разделили между собой по времени.

В связи с антиковидными мероприятиями организован ступенчатый приход детей – каждый класс приходит к своему времени. И в это время также работают и антиковидные инспекторы, и дежурные учителя. Есть первая смена, вторая и к каждой смене еще особое спецрасписание. Лимма Сержанина, директор школы №110 им. А.С. Иванченкова