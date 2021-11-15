В Башкирии школьники вернулись к очному обучению

Школьники Башкортостана после затянувшихся каникул вновь сели за парты. Из-за эпидемиологической обстановки выходные для детей были продлены на неделю. Профилактические мероприятия по нераспространению COVID-19 в стенах образовательных учреждений продолжаются.
Дети уже на автомате протягивают руки к термометрам. К этой процедуре на входе в школу они давно привыкли. Роль ковидного инспектора в 16-й столичной гимназии исполняет воспитатель начальных классов. Если у ребенка высокая температура, его отправляют в специальный изолятор.
Для доступа детей в образовательное учреждение без скопления большого количества школьников открыты сразу восемь входов. Кроме инспектора на пороге самых маленьких встречают классные руководители, всегда на посту находятся дежурные учителя.
Каникулы у школьников стартовали 29 октября и продлились две недели вместо положенной одной. Затянувшиеся выходные – еще одна мера профилактики по нераспространению COVID-19. В классах действует красная полоса, за черту которой учителя не выходят. В школе № 110 ввели ступенчатый режим. Первую смену, к примеру, разделили между собой по времени.
Педагоги отмечают, что темы уроков, выпавшие на незапланированные выходные, в любом случае будут включены в программу обучения.