Житель Башкирии лишился денег при покупке телевизора

Мужчина, планируя покупку телевизора, обратил внимание на объявление в социальных сетях о том, что работник одного из магазинов сделает большую скидку при покупке. Гражданин связался с неизвестным мужчиной по указанному в объявлении номеру телефона. Тот направил ссылку, якобы на официальный сайт магазина, чтобы покупатель выбрал модель телевизора и произвел оплату.

пресс-служба МВД Башкирии