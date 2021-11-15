Житель Башкирии лишился денег при покупке телевизора

32-летний житель Нефтекамска обратился в полицию и рассказал, что лишился денег при покупке телевизора. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Фото №1 - Житель Башкирии лишился денег при покупке телевизора

Мужчина, планируя покупку телевизора, обратил внимание на объявление в социальных сетях о том, что работник одного из магазинов сделает большую скидку при покупке. Гражданин связался с неизвестным мужчиной по указанному в объявлении номеру телефона. Тот направил ссылку, якобы на официальный сайт магазина, чтобы покупатель выбрал модель телевизора и произвел оплату.

пресс-служба МВД Башкирии

Заявитель перечислил около 29 тысяч рублей, однако после перевода денег его занесли в «черный список».

Оказалось, что аферисты создали "зеркальный" сайт магазина. Сейчас полицейские устанавливают личности мошенников.

Моя терапия
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»