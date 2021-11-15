В Уфе прошел финальный тур конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамга»

Свои работы на заключительном этапе представили 36 участников. Жюри оценивало мастеров в пяти номинациях: реконструкция народного костюма, современный авторский костюм, детская одежда, национальные ювелирные украшения и аксессуары национального костюма.

В этом году организаторам поступило около 200 заявок. Помимо мастеров из Башкортостана, свои работы представили ремесленники из Италии, Турции, Казахстана, Москвы, Курганской, Челябинской, Оренбургской, Самарской областей и Пермского края.