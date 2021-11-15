В Уфе открылась выставка, посвященная 60-летию ХК «Салават Юлаев»

История команды в экспонатах. Сегодня в Национальном музее республики открылась выставка, посвященная 60-летию хоккейного клуба «Салават Юлаев». Вымпелы, игровая форма разных лет, награды, билеты, выцветшие от времени.

Многие вещи из своей коллекции представил Ришат Мигранов, человек посвятивший годы, изучению истории башкирского клуба. На открытии выставки побывали руководители команды, игроки «Салавата», а также тренеры и воспитанники хоккейной школы. Позже выставка переедет на «Уфа-Арену», где болельщики также смогут познакомиться с уникальными экспонатами.