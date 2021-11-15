В Башкирии мужчина расплачивался чужими картами

Стерлибашевский межрайонный суд вынес приговор 48-летнего мужчине, который расплачивался в магазинах чужими банковскими картами. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Фото №1 - В Башкирии мужчина расплачивался чужими картами

Инцидент произошел в июне текущего года. Мужчина нашел возле кассы в магазине две банковские карты и оставил их у себя. Он потратил в кафе около трех тысяч рублей, и чуть позже потратил более четырех тысяч рублей в магазине.

Свою вину мужчина признал. Он отметил, что ущерб возместили его родственники. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы.

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