В Башкирии мужчина расплачивался чужими картами

Стерлибашевский межрайонный суд вынес приговор 48-летнего мужчине, который расплачивался в магазинах чужими банковскими картами. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
Инцидент произошел в июне текущего года. Мужчина нашел возле кассы в магазине две банковские карты и оставил их у себя. Он потратил в кафе около трех тысяч рублей, и чуть позже потратил более четырех тысяч рублей в магазине.
Свою вину мужчина признал. Он отметил, что ущерб возместили его родственники. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы.