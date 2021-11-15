В Башкирии осудили банду автоугонщиков

В Уфе вынесли приговор группе автоугонщиков. В Демском районном суде перед Фемидой предстали трое молодых жителей Иглинского района. Они обвинялись по статьям «Кража», «Приготовление и покушение к преступлению» и «Вовлечение несовершеннолетнего в преступление».

В угонах участвовали и те, кому не было на тот момент 18 лет. В основном злоумышленников привлекали отечественные автомобили на территории столицы.

Они признаны виновными в кражах пяти транспортных средств. После угона они сдавали машины на разбор. Общая сумма ущерба составляет свыше 500 тысяч рублей. Сергей Васильев, старший помощник прокурора Дёмского района г. Уфы

В итоге суд приговорил участников преступлений от 2 лет 4 месяцев до 3 лет условно. Кроме того, им нужно частично возместить ущерб потерпевшим. Часть похищенного возвращено хозяевам. Суд учел смягчающие обстоятельства – явку с повинной, активное сотрудничество со следствием и состояние здоровья.