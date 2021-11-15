В Башкирии за проведение азартных игр осудили пятерых человек
В Нефтекамске вынесли приговор ОПГ, которая занималась незаконным проведением азартных игр. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
Пятеро мужчин осуществляли незаконную деятельность с октября 2019 года по сентябрь 2020 года. Игровые клубы располагались в нежилых помещениях.
В задачи преступной группы входили: организация и проведение азартных игр в специально арендованных для этих целей нежилых помещениях на территории г. Нефтекамска, приобретение и установка игровых автоматов, электронных плат с программным обеспечением, привлечение для работы клубов администраторов, кассиров, техников и охранников, обеспечение конспирации незаконной игорной деятельности.
пресс-служба Нефтекамского городского суда
Свою вину мужчины признали частично. Городской суд вынес им приговор.
Приговором суда от 15 ноября 2021 года организатору преступной группы назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, участнику организованной группы, осуществлявшему роль руководителя игрового клуба назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, троим участникам организованной группы, осуществлявшим роли кассиров игрового заведения – от 6 месяцев до 1 года условно с таким же испытательным сроком.