В Башкирии за проведение азартных игр осудили пятерых человек

Приговором суда от 15 ноября 2021 года организатору преступной группы назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, участнику организованной группы, осуществлявшему роль руководителя игрового клуба назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, троим участникам организованной группы, осуществлявшим роли кассиров игрового заведения – от 6 месяцев до 1 года условно с таким же испытательным сроком.

пресс-служба Нефтекамского городского суда