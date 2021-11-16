Жители Уфы добились установки сортировочных мусорных контейнеров в своем дворе

Уфимцы добились установки в своем дворе сортировочных мусорных контейнеров. Жители дома по улице Генерала Горбатова обращались в администрацию города и «Спецавтохозяйство» с целью поставить во дворе баки для раздельного сбора отходов.

После многочисленных просьб их установили. Теперь мусор можно складывать раздельно в отсеки для бумаг, пластика и стекла.

В Уфе сегодня уже используются 857 контейнеров для раздельного сбора мусора. К 2024 году республика должна приобрести более 22 тысяч баков и оснастить ими все площадки, тем самым полностью перейти на раздельный сбор, сообщили в Министерстве природопользования и экологии республики.