В Башкирии за превышение должностных полномочий осудили 34-летнего экс-начальника отделения ФССП

Как установлено следствием и судом, подсудимый в декабре 2020 года потребовал от подчиненных сотрудников передачи ему части законно полученных ими премий, мотивируя это тем, что им самим не была получена премия, в связи с наложенным дисциплинарным взысканием, которое он получил из-за общей недоработки коллектива. Подчиненные сотрудники, опасаясь применения к ним мер дисциплинарного взыскания и иных негативных последствий по службе, передали начальнику в общей сложности 77 тысяч рублей.

пресс-служба СУ СКР РБ