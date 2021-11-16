В Башкирии за превышение должностных полномочий осудили 34-летнего экс-начальника отделения ФССП
В Баймакском районе Башкирии за превышение должностных полномочий суд вынес приговор 34-летнему экс-начальника отделения ФССП. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР РБ.
Как установлено следствием и судом, подсудимый в декабре 2020 года потребовал от подчиненных сотрудников передачи ему части законно полученных ими премий, мотивируя это тем, что им самим не была получена премия, в связи с наложенным дисциплинарным взысканием, которое он получил из-за общей недоработки коллектива. Подчиненные сотрудники, опасаясь применения к ним мер дисциплинарного взыскания и иных негативных последствий по службе, передали начальнику в общей сложности 77 тысяч рублей.
пресс-служба СУ СКР РБ
Преступные факты выявили сотрудники ОСБ ФССП совместно с сотрудниками ФСБ. Свою вину мужчина признал. Его уволили со службы по отрицательным мотивам.
Суд приговор экс-начальника отделения ФССП к двум годам условного лишения свободы. Испытательный срок составит один год.