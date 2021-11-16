Спасатели Башкирии несколько раз выезжали на помощь к попавшим в беду рыбакам

Накануне спасатели Башкирии несколько раз выезжали на помощь к попавшим в беду рыбакам. Об этом рассказали в пресс-службе ГКЧС РБ.

На Павловском водохранилище заглохла моторная лодка с двумя рыбаками. Они были вынуждены «дрейфовать», чтобы их заметили спасатели.

Похожая ситуация произошла на реке Белой в Дюртюлях. 35-летний мужчина отправился на рыбалку на моторной лодке. Он переплыл на другой берег, однако обратно вернуться не смог из-за проблем с мотором.

Еще один инцидент с рыбаком произошел в Салаватском районе на реке Юрюзань. Здесь мужчина уже находился по пояс в воде, когда его обнаружили спасатели.

К счастью, мужчины не пострадали. Спасатели эвакуировали их.