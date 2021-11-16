В Башкирии к Новому году установят почти 2,3 тысячи новогодних елок

К Новому году города и района Башкирии установят 2 291 праздничную елку. Также планируется протянуть 269 км иллюминации, залить 1 173 горки, 756 катков и обустроить 1 160 новогодних городков. Об этом сообщил в ходе оперативки в правительстве и.о. министра ЖКХ республики Алан Марзаев.

С его слов, с 1 декабря в Башкирии включат новогоднюю подсветку парков, улиц и зданий, а до 20 декабря установят новогодние городки, ледяные скульптуры и елки.

Заслушав доклад чиновника, Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что администрации муниципалитетов должны установить городки и елки до 1 декабря.