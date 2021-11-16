В Уфе мужчина ограбил свою 82-летнюю бабушку

82-летняя уфимка стала жертвой ограбления. Пожилая женщина поспешила обратиться в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Пенсионерка рассказала, что проживает в частном доме. Она вышла во двор и увидела, что через разбитое окно в жилище пробрался ее внук.
Пожилая уфимка, несмотря на его поведение, предложила пообедать и обработать полученные раны. Женщина понимала, что он пришел к ней не просто так, и решила перепрятать деньги. Внук заметил, что бабушка торопливо направилась в соседнюю комнату, и решил проследовать за ней. Не постыдившись пенсионерки, он похитил 15 тысяч рублей. Беспомощной женщине оставалось только наблюдать, как собственный внук лишает ее накоплений. После его ухода уфимка обратилась в полицию.
пресс-служба МВД Башкирии
Был задержан 27-летний внук заявительницы, который ранее был неоднократно судим. В момент совершения преступления он находился в нетрезвом состоянии. Задержанный рассказал, что деньги потратил на личные нужды.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».