В Уфе мужчина ограбил свою 82-летнюю бабушку

Пожилая уфимка, несмотря на его поведение, предложила пообедать и обработать полученные раны. Женщина понимала, что он пришел к ней не просто так, и решила перепрятать деньги. Внук заметил, что бабушка торопливо направилась в соседнюю комнату, и решил проследовать за ней. Не постыдившись пенсионерки, он похитил 15 тысяч рублей. Беспомощной женщине оставалось только наблюдать, как собственный внук лишает ее накоплений. После его ухода уфимка обратилась в полицию.

пресс-служба МВД Башкирии