Жительница Уфы перевела 800 тысяч рублей экстрасенсу из TikTok

Жительница Уфы стала жертвой своей доверчивости. Она перевела экстрасенсу из TikTok более 800 тысяч рублей.

58-летняя уфимка просто листала ленту популярного приложения, когда внезапно наткнулась на видео молодого экстрасенса из Подмосковья. Он гадал всем желающим на картах таро. Сначала женщина попросила расклад для себя, но после вошла во вкус.

Уфимка купила расклад на здоровье дочери, на улучшение её отношений с возлюбленным. Таролог заверил, что гадать на картах нужно на всех, кто связан кровью с женщиной. Доверчивая уфимка совершила 16 переводов от 500 до 70 тысяч рублей. Но в один момент у женщины просто кончились деньги, тогда таролог начал уговаривать женщину взять кредит или сдать в ломбард украшения.