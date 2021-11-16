В Уфе мальчик бежал три остановки до школы из-за водителя маршрутки

Транспортная ситуация в Уфе всё ещё остаётся крайне напряженной. На днях разразился очередной скандал, жертвой которого стал школьник.

Мама мальчика пожаловалась на странице Радий Хабирова на водителя маршрутки №244. Её сын около семи часов утра сел в указанный автобус, чтобы добраться до школы, но водитель отказался принять к оплате карту «Алга». После он и вовсе высадил мальчика на три остановки дальше нужной. Ребёнку пришлось добираться до школы пешком около 40 минут.

Возмущенная мама школьника попросила разобраться в спорной ситуации. На её обращение отреагировали в Управлении транспорта и связи города.