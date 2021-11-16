В Башкирии открыли мемориальную доску памяти Шагияна Минигалиева

В Аскинском районе почтили память краеведа Шагияна Минигалеева. В честь него открыли именную доску на стене школы в его родном селе Султанбеково.
С родным краем и были связаны его исследовательские работы. Почти 30 лет он провёл на военной службе, живя вдали от Родины. А выйдя на пенсию, переехал в Уфу и начал изучать историю рода и деревни. Шагиян Минигалеев составил шежере начиная с 1680 года. Его работы помогли многим аскинцам найти свои корни. Он установил, что жители Султанбеково и ближайших деревень принадлежат роду Балыксы.
После открытия памятной доски прошли праздничные гуляния. На улице организовали традиционные башкирские игры и соревнования, а в школе устроили выставку национальных ремесел. На научной конференции, посвященной работам Шагияна Минигалеева, приняли решение присвоить учебному заведению имя краеведа. 5 ноября ему исполнилось бы 90 лет.