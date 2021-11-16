В Башкирии завершился образовательный проект «Остаз»

Проект стартовал в апреле. За это время в БГПУ прошли повышение квалификации более 200 воспитателей детских садов Стерлибашевского, Абзелиловского и Бураевского районов. Муниципалитеты были выбраны таким образом, чтобы охватить все три разновидности диалекта – южный, восточный и северо-западный.

За время проекта также были разработаны учебно-методические пособия по башкирскому языку в детских садах. Соавторами выступили сами воспитатели, которые проходили переобучение. Также с начала этого учебного года в БГПУ появились два новых направления по изучению родного башкирского в дошкольных учреждениях и начальных классах.