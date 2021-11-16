В Уфе завершился чемпионат города по акробатическому рок-н-роллу

Соревнования прошли в усеченном формате из-за антиковидных ограничений, в турнире приняли участие шесть пар. Жюри оценивали множество технических моментов – передвижения, вращения с партнером, технику, важно показать синхронность движений и взаимодействие танцующих.
Победителями чемпионата в парном зачёте стали Григорий Ерёмин и Анна Хлебникова. Теперь их ждёт поездка на чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу.
Также состоялись командные соревнования в дисциплине «формейшн». Но здесь участвовала всего одна женская команда, которая и стала победителем чемпионата города.