В Уфе приставы оградили стройку «дома смерти»

В Уфе продолжается расследование уголовного дела в отношении ответственного за «дом смерти» по улице Пархоменко. Напомним, недостроенный многоэтажный дом получил жуткое название из-за череды несчастных случаев.

Судебные приставы добились восстановления ограждения строительной площадки незавершенного строительства. Был проведена экспертиза несущих и ограждающих конструкций, которые оказались небезопасны для окружающих. Директор организации признал вину в нарушении правил эксплуатации.

После возбуждения дознавателем Советского районного отдела судебных приставов Уфы УФССП по РБ уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ в отношении директора РОФ «СРЦИ «Луч», решения суда исполнено, в рамках исполнительного производства РОФ «СРЦИ «Луч» провел экспертизу несущих и ограждающих конструкций объектов незавершенного строительства, расположенных в Уфе по ул. Пархоменко в квартале 290-292, и восстановил ограждение строительной площадки недостроя. пресс-служба ФССП РБ

«Дом смерти» получил дурную славу из-за череды трагедий. В многоэтажке несколько раз находили тела девушек, которые лишали себя жизни. В этом же доме часто травмируются подростки, которые бегают по недостроенным этажам. Также в высотке постоянно собираются маргинальные и асоциальные личности, чем пугают местных жителей – недостроенный дом расположен прямо перед детской площадкой.