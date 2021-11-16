В Уфе приставы оградили стройку «дома смерти»

В Уфе продолжается расследование уголовного дела в отношении ответственного за «дом смерти» по улице Пархоменко. Напомним, недостроенный многоэтажный дом получил жуткое название из-за череды несчастных случаев.
Судебные приставы добились восстановления ограждения строительной площадки незавершенного строительства. Был проведена экспертиза несущих и ограждающих конструкций, которые оказались небезопасны для окружающих. Директор организации признал вину в нарушении правил эксплуатации.
«Дом смерти» получил дурную славу из-за череды трагедий. В многоэтажке несколько раз находили тела девушек, которые лишали себя жизни. В этом же доме часто травмируются подростки, которые бегают по недостроенным этажам. Также в высотке постоянно собираются маргинальные и асоциальные личности, чем пугают местных жителей – недостроенный дом расположен прямо перед детской площадкой.
Подрядчики давно отбывают срок в исправительной колонии за мошенничество, однако решить проблему жуткого дома до этого момента не удавалось.