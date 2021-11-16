Эксперты рассказали главные секреты о розах

Розы остаются неизменными спутниками человека на всем протяжении истории. Даже две, три тысячи лет назад эти цветы радовали своим великолепием и помогали создавать торжественную и праздничную атмосферу. Кстати, среди роз тоже есть долгожители. Например, в Германии, в соборе Хильдесхайм в Германии сохранился куст, возраст которого приближается в тысячелетней отметке. Примечательно, что в конце Второй мировой войны во время бомбежки строение, ограждение и, соответственно, растение пострадали, был пожар. И как настоящее чудо люди восприняли, что на месте пепелища снова появились ростки, розы снова украшают стены Хильдесхайма. К ним даже совершают экскурсии, туристам интересно взглянуть на эти удивительные цветы.

Конечно, чаще всего розы покупают уже в букетах, заранее, отправляясь на какой-то праздник. В последнее время стала востребованной доставка готовых букетов домой. В Интернете созданы специальные сервисы, позволяющие быстро найти флористический салон, оказывающий услуги населению. Пример - сервис Flowwow. Он работает в разных городах, например, если нужно купить розы Уфа, достаточно выбрать данный город в фильтре и отсортировать магазины, предложения которых вас устраивают. Это полноценная онлайн-платформа для заказа не только цветов, но и продуктов, подарков, растений. Так что при заказе вы можете дополнительно указать на сладости, игрушки или подарки, которыми вы хотите дополнить презент.

Интересное о розах:

● в Средние века женщины часто использовали нераспустившиеся бутоны для украшения наряда или прически. Эти цветы ассоциировались с роскошью, поэтому самые богатые аристократки позволяли себе даже ванны с лепестками ароматных роз;

● живой музей с прекрасными розовыми кустами можно посетить в Италии, сейчас в нем представлено более 7,5 тыс. сортов на любой вкус;

● в Японии вывели уникальный сорт – хамелеон, растение меняет цвет лепестков в зависимости от времени суток;

● растение широко используется в парфюмерии, розовое масло стало одним из известных ингредиентов, используемых при создании брендовых парфюмов;

● лепестки роз используются и в кулинарии, из них варят варенье, джем, сироп, создают уникальные коллекции чая. Есть и вариант оригинального угощения – засахаренные лепестки роз.