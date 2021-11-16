В Башкирии подростки повредили инвентарь новой детской площадки и изрисовали постамент памятника

Материалы по данным инцидентам были рассмотрены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на котором присутствовали юные правонарушители, их родители и учителя. Оказалось, что подростки проживают во дворе, где испортили детскую площадку, а на площади, где был изрисован постамент памятника, проводят свободное время — катаются на велосипедах и общаются с друзьями.