В Башкирии подростки повредили инвентарь новой детской площадки и изрисовали постамент памятника

В Ишимбае подростки повредили инвентарь новой детской площадки, построенной в рамках программы «Башкирские дворики», а также изрисовали постамент памятника Ленину. Подробности инцидента сообщила газета "Выбор".
Безнаказанными акты вандализма не остались. Подростков опознали благодаря камерам видеонаблюдения. Сумма причиненного ущерба составила более 100 тысяч рублей.
Материалы по данным инцидентам были рассмотрены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на котором присутствовали юные правонарушители, их родители и учителя. Оказалось, что подростки проживают во дворе, где испортили детскую площадку, а на площади, где был изрисован постамент памятника, проводят свободное время — катаются на велосипедах и общаются с друзьями.
Со слов Азамата Абдрахманова, с нарушителями проведут профилактическую работу и, вероятно, их поставят на учет в полицию.